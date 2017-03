Ott Tänak ja Martin Järveoja olid autoralli MM-sarja hooaja kolmanda etapi, Mehhiko ralli reedesel võistluspäeval tehniliste probleemide küüsis. Päeva ainus pikem katse lõpetati seitsmendana, ent teiste ebaõnne tõttu tõusti päeva lõpuks viiendaks. Rallit juhib Citroenil kihutav Kris Meeke, Tänak jääb maha 1.32,9.

Ralli esimesel päeval oli kavas vaid üks linnakatse Mehhiko pealinnas Mexico Citys, mis läbiti kahel korral. Tänak sai esimesel läbimisel viienda ja teisel läbimisel teise koha ning jätkas üldarvestuses soomlase Juho Hännineni järel teisel kohal.

Reedese päeva kaks esimest kiiruskatset jäeti ära, sest linnakatsel osalenud autod ei jõudnud õigeks ajaks ralli keskusse Leoni. Seega algas esimene kiiruskatse meie aja järgi alles reede öösel kell 00.14. Katsete ärajätmise põhjuseks oli Mexico City ja Leoni vahelisel maanteel juhtunud liiklusõnnetus, mis seiskas liikluse mitmeks tunniks.

Ralli esimesel pikal kiiruskatsel olid sisuliselt kõik autod hädas ülekuumenemisega. Tänak ja Järveoja kaotasid pea 55-kilomeetrisel katsel seetõttu kiirematele üle minuti ning langesid esialgu seitsmendaks, kuid tõusid Hayden Paddoni probleemide tõttu koha võrra kuuendaks. Päeva lõpetanud publikukatsel tabasid probleemid ka Dani Sordot, mistõttu lõpetas Tänak esimese pika võistluspäeva viiendal kohal. "Minu jaoks oli keeruline päev. Olud olid okeid, aga meil oli väga palju probleeme," sõnas eestlane ralliraadiole.

"See on meie esimene kord siin uute autodega, oleme esimest korda sellisel kõrgusel ja sellise temperatuuriga. Muidugi on meil päevast nii mõndagi õppida, aga usun, et saime üpris hästi hakkama ja oleme endiselt võistlemas, see on kõige tähtsam," vahendas ERR-i uudisteportaal. "Vaatame õhtu jooksul kõik korralikult üle ja loodetavasti on laupäevaks kõik korras," lisas ta. "Pikk tee on veel minna, kõik on võimalik."

Laupäevased kiiruskatsed Eesti aja järgi:

SS9 (27,42 km) - kell 16.33

SS10 (38,31 km) - kell 18.01

SS11 (10,09 km) - kell 19.08

SS12 (27,42 km) - kell 22.16

SS13 (38,31 km) - kell 23.49

SS14 (10.09 km) - kell 00.37

SS15 ja SS16 (2,30 km) - kell 01.52

SS17 (1,33 km) - kell 05.05

Delfi vahendab ralli sündmusi otseblogi abil.

Üldseis pärast teist päeva: