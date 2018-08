FOTOD | Hirmutav õnnetus ehmatas rallimaailma, Volkswageni sõnul pidigi auto katki minema

Peagi suurde rallisse naasev Volkswagen tuleb uue R5 autoga lähiajal välja ning see peaks oma debüüdi tegema Kataloonia MM-rallil. Piltide levima hakkamise järel olid paljud skeptilised ning arvasid, et tegu on hirmsa märgiga, kuid Volkswageni enda inimeste sõnul oli kõik tegelikult plaanipärane.

"Testisime autot Prantsusmaa Fontjoncouse'is," rääkis Volkswagen Motorspordi tehniline direktor Francois-Xavier Demaison Autospordile. "Selle paiga teid kasutatakse tavaliselt Dakari ralliks ette valmistumisel, need on karmimad kui isegi Kreekas Akropolise rallil. Tingimused on ekstreemsed, sellepärast me sinna läksimegi."

Demaisoni sõnul oli tegu vastupidavustestiga, kus auto komponente sunniti ekstreemsetes tingimustes vastu pidama tunduvalt kauem kui ette nähtud. "Ausalt öeldes lähemegi seetõttu sinna, et autot lõhkuda. See pilt tuli pärast seda, kui olime seal neli päeva olnud. See auto on mõeldud kliendi jaoks - peame seetõttu selle testi nende jaoks tegema. Ei ole mõeldav, et nad saavad meilt auto ja sellel ilmnevad probleemid, sest me pole piisavalt vastupidavusteste teinud."

Demaisoni sõnul oli testisõidul roolis rootslane Pontus Tidemand.