FOTO | Toyota tervitas Tänakut Jaapanis legendaarse järvesõitmise meenutamisega

Tänak postitas oma Twitteri kontole foto, millelt ilmneb, et Toyota meenutas uue sõitja esitlusel Tänaku karjääri vaat et kõige kurioossemat juhtumit - 2015. aasta Mehhiko rallil järve sõitmist. Toyota kinkis Tänakule sümboolselt raamitud sukeldumismaski!

"Siin Jaapanis on meid soojalt vastu võetud," kirjutas ralliäss Twitteris:

It's been a warm welcome in Japan @TGR_WRC 🙈 pic.twitter.com/qwGZesLmqk