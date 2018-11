Nimelt kingiti Lappile suur prantsuse keele sõnaraamat, millega ta prantsuskeelses meeskonnas paremini hakkama saaks.

Ott Tänakule andis Toyota juht Akio Toyoda aga lõbusa T-särgi, kus on kujutatud Tommi Mäkineni ja Toyodat auto katusel karikaga seismas. Pildi all seisab kiri: "Me VÕITSIME koos! Me vihkame KAOTAMIST!"

@EsapekkaLappi and Janne Ferm got a special gift from the President of Toyota Gazoo Racing, Mr. Shigeki Tomoyama. 😅



Thank you, Mr. Akio Toyoda for this special and funny t-shirt! 😄🙏#TOYOTA #TMC #SpecialGift #LearnFrench #Rallying @TOYOTA_GR @ToyotaMotorCorp @EsapekkaLappi pic.twitter.com/R9rBoQtfj1