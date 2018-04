FOTO | Tänaku tiimikaaslane külastas Korsika ralli eel Soome autospordi kõige traagilisemat kohta

Nimelt käisid Latvala ja Anttila kohas, kus 1986. aastal hukkusid Soome rallilegend Henri Toivonen ja tema kaardilugeja Sergio Cresto. MM-sarjas kolm rallit võitnud Toivonen ja Cresto said surma, kui kihutasid teelt välja ja nende masin süttis põlema.

Today, we visited probably the saddest place of the Finnish Motorsport history. RIP Henry and Sergio. #Remember #Legends #WRC pic.twitter.com/UlGqfbVJ9L

— Miikka Anttila (@MiikkaAnttila) April 3, 2018