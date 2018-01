FOTO | Tänaku konkurent kihutas testisõidul teelt välja

Õnneks midagi hullu siiski ei juhtunud - kõik jäi terveks ning kümnekonna minuti pärast sai testimine jätkuda. Oma Twitteri kontol viskas ka Breen ise juhtumi üle nalja.

"Sotsiaalmeedia lõbud! Kümne minuti pärast olime teel tagasi, keeruline-keeruline!" kirjutas Breen.

And thus the joys of social media! 10 minutes later we were back on the road, tricky tricky! https://t.co/PA3IEkpTlY