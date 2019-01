FOTO | Ott Tänak uuris pingsalt tõenäoliselt suurimaks konkurendiks kerkiva Citroeni võistlusautot

AFP fotograaf püüdis kaamerasse foto, millel Toyota esinumber Ott Tänak uurib pingsalt Citroeni algava hooaja autot.

Tänak tunnistas sel nädalal Eesti Päevalehes ilmunud intervjuus, et algaval hooajal tuleb tähelepanelikult jälgida just Citroeni tegemisi, kuna Sebastien Ogier'i ja Esapekka Lappi liitumine on neile palju juurde andnud.

„Kõik konkurendid näevad vaeva ja tahavad meid lüüa. Kõige ohtlikum võib selles olla Citroën. Nad on saanud kokku tugeva seltskonna ning M-Spordi ja Toyota tiimidest on sinna viidud palju informatsiooni. Kahel eelmisel aastal olid nad mõnedes tingimustes võitmatud ning kui nad muutuvad stabiilsemaks, tuleb nendega väga tihe võistlus,“ rääkis Tänak.