Nüüd saab MM-sarjas kolmanda koha saanud eestlane viimaks koju naasta - sel puhul postitas Tänak Twitterisse ka pildi, kus ta lennukis pikaks sõiduks valmistub.

After almost three weeks of travelling around the world..



It’s time to go back to home and spend some quality time with my loved ones. 🌏🛫#TravelTheWorld #WRC #Travelling #Home #Rallying #lifeofadventure #GoOtt #OttTanak #LifeInTheSky pic.twitter.com/HZTPTqZu09