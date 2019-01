FOTO | M-Spordi meeskond näitas uue WRC hooaja masinat

"Järgmine aasta on M-Spordi jaoks ülimalt oluline ning seda on näha ka auto disainist," vahendas M-Spordi pressiteade meeskonna endise pealiku ja praeguse tegevdirektori Malcolm Wilsoni sõnu. "Meil on praegu mitu põnevat projekti käsil."

"Sooviksin tänada oma sponsoreid ja toetajaid Fordi, MS-RT-d, Castrolit ja Michelini. Ilma nende toetuseta poleks meil lihtsalt võimalik olnud eesootaval hooajal autoralli MM-sarjast osa võtta," lisas Wilson.

Täishooaja teevad tänavu M-Spordi eest kaasa Walesi rallisõitja Elfyn Evans ning soomlane Teemu Suninen. Hooaja kahel esimesel etapil Monte Carlos ja Rootsis teeb kaasa ka rootslane Pontus Tidemand. Lisaks on Autospordi andmetel istumas Portugali rallil Fordi rooli 22-aastane britt Gus Greensmith.

