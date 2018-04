FOTO | Ken Torni jaoks lõppes Korsika MM-ralli testikatse kraavis

Ford Fiestaga kihutavate Torni ja Järveoja jaoks ei lõppenud Korsika ralli testikatse just kõige paremini, kui eestlaste sõit lõppes kraavis.

Ken Torni jaoks on tegemist karjääri teise MM-ralliga. Stardis oli ta ka Rootsis, kus ta keeras üheksandal kiiruskatsel auto üle katuse. Toonasel rallil istus tema kõrval Kuldar Sikk, kes on Korsikal ametis Tänaku esiautos. Rootsis hoidis Torn enne katkestamist JWRC arvestuses kolmandat kohta. Hiljem jätkates sai ta lõpuks oma klassis 14. koha.

