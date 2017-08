FOTO | Hyundai ralliässa võistlus lõppes väga sügaval kraavis

34-aastane Sordo sõitis rajalt välja, kui neljandast kiiruskatsest oli tal läbitud ainult 600 meetrit. Sordo Hyundai rattad lukustusid pidurdamisel ning hispaanlane sõitis 40 m sügavusse kraavi, kus ta peatasid lõpuks puud ja põõsad.

Hyundai meeskonna sõnul on Sordo ja tema kaardilugejaga kõik korras. Lisaks olevat ka auto kokkuvõttes üsna heas seisus.

