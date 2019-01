M-Spordi uus kujundus juba avalikustati, ent Toyota ja Hyundai on piirdunud võrdlemisi väikeste muudatustega. Kas oskad üldse väliselt eelmise aasta ja tänavuse hooaja mudeleid eristada?

Kummalisel kombel on aga vana kujundusega auto välja pannud Citroen - selle reedab tõsiasi, et masinal on endiselt peal Abu Dhabi logod, kuigi on teada, et nemad Citroeni meeskonda enam ei toeta.

Vaata fotosid!