FIA tegi jõulise otsuse: Ott Tänaku temp jääb viimaseks omasuguseks!

Mainekas väljaanne Autosport kirjutab, et juba aprilli alguses toimuval Korsika rallil ei saa enam WRC sõitjad punktikatsel oma stardipositsiooniga manipuleerida.

Omapärase taktikamänguga tegi Rootsi rallil algust Sébastien Ogier, Mehhikos kasutasid sama võtet Ott Tänak ja Thierry Neuville - probleem seisnes selles, et sõitjad hilinesid sihilikult punktikatse starti, et seeläbi endale lisapunktide võitmiseks parem stardipositsioon saada. Võtet kasutasid sõitjad, kelle koht üldarvestuses oli juba kindel ning hilinemise eest saadav ajatrahv seda enam ei mõjutanud.

Antud olukord on absurdne telepildi tootjate jaoks, kuna niimoodi tekib vahepeal mitmete minutite pikkune paus, kus ühtegi tippmeest rajal ei ole. Samuti ei näidata telepildis hilinevate meeste sõite ning nii jäid televaatajad nii Rootsi kui Mehhiko rallide ajal ilma olulistest hetkedest.

Autospordi väitel sätestab uus reegel, et need võistlejad, kes ralli viimasel päeval ajatrahvi saavad, punktikatsel lisapunktidele pretendeerida ei saa. WRC osanikud ja võistlussarja komitee liikmed hääletasid reeglimuudatuse poolt kolmapäeval ning eeldatakse, et see jõustub juba enne 5. aprillil algavat Korsika rallit.