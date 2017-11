FIA rallidirektor nõuab WRC sarja standardiseerimist: kui kaua me talume Walesi rallit?

Rahvusvahelise Autoliidu FIA rallidirektor Jarmo Mahonen kritiseeris Walesi rallit, mis olevat ilmselgelt liiga pikk, ning pakkus välja, et WRC sari vajaks standardiseerimist.

"Mul on kahju seda öelda, aga kui kaua me laseme Suurbritannia etapil meie formaati dikteerida? Walesis sõideti ühel päeval 140 km ja pikka aega ilma hoolduspausita ning ühel päeval polnud üldse hoolduspausi," kritiseeris soomlane brittide etappi, vahendab Motorsport News. "Ma mõistan selle põhjust - see on raha, kuid miks me seda aktsepteerime?"

"Oleme andnud korraldajatele vabaduse teha rallisid oma nägemuse järgi, et kõik saaksid oma tugevused välja tuua, kuid me oleme selles ebaõnnestunud. Mõnel etapil see töötab, mõnel mitte, seetõttu vajame standardiseerimist," rääkis Mahonen, kes paneb aasta lõpus oma ameti maha.

Soomlane rõhutas, et rallide keskpunktiks peab kõigil etappidel kujunema hooldusala. "Tänapäeva rallid peavad olema kompaktsed ja nad vajavad südant. Selleks südameks on hooldusala, kus pakutakse meelelahutust. Kuna me Soomes teadsime, et linnainimesed ei lähe metsa, ehitasime neile hooldusala, kus nad saavad ralli atmosfääri nautida."

"Peame meeles pidama, et see võistlussari on tootjate jaoks. Meeskonnad investeerivad miljoneid, et olla külalislahked, aga hooldusala külastatakse ainult hommikuti ja seejärel alles hilisõhtul. Mida sa siis külalistele pakud?" lisas Mahonen.