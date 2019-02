FIA president pakkus WRC-sarja kalendris välja huvitava uuenduse

Viimastel aastatel on traditsiooniliste etappide kõrvale ilmunud mitmeid uusi riike ja piirkondi, mis soovivad MM-etappe korraldada. Nii eeldatakse näiteks, et juba järgmisel hooajal liituvad kalendriga Keenia Safari ralli ning Jaapani ralli - need peaksid aga tulema Euroopa etappide arvelt, kuna kalender ei ole kummist.

Praeguses kalendris on esimesed kaks etappi "mitmeriigilised": Monte Carlo etapp on vormiliselt Monaco ja Prantsusmaa ühisüritus, Rootsi ralli põikab aga ka Norrasse.

"Tahaksin globaalset võistlussarja, mis tähendab, et soovin rallisid Euroopas, kus ralliajalugu algas - samal ajal tahaksin jõuda maailmas eri nurkadesse: Ladina-Ameerikasse ja Aasiasse," sõnas Todt Autospordile.

"Tunnen end halvasti, et meil ei ole etappi Hiinas - proovisime, aga ei tulnud välja. Samuti ei jõua me Indiasse, Indoneesiasse või Taisse. Tahaksin naasta Aafrikasse, sel suunal töö juba käib. Samuti on sihikul Lähis-Ida. Teame aga, et me ei saa korraldada aastas 20 etappi, mistõttu mõtlesin, et võiksime ühe ralli korraldada mitmes riigis."

Todti sõnul ei pruugi tema mõte teoks saada, kuid MM-sarja kalendri koostamisel tuleks sellegipoolest innovaatilisem olla.

Sel aastal korraldavad Jaapan ja Keenia WRC kandidaatetapid ning kui need lähevad hästi, võivad etapid järgmisel aastal kalendrisse lisanduda. Seetõttu on surve all Korsika, Saksamaa ja Sardiinia etapid. Sealjuures on tootjate vastuseisu tõttu vähetõenäoline, et kalender praegusest 14 etapist suuremaks paisuks.