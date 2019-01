FIA president on kannatuse kaotanud: WRC-sarja ootab juba kolme aasta pärast ees põhimõtteline muudatus

WRC bossid on säärast plaani arutanud juba eelmise aasta algusest peale, kuid Rahvusvahelise Autoliidu (FIA) president Jean Todt ei ole rahul sellega, et tootjad ei ole mõttega seni piisavalt kaasa tulnud.

"Minu jaoks on see väga frustreeriv, et rallisõit ei kasuta siiani väheselgi määral hübriidtehnoloogiat," sõnas Todt. "Mulle öeldakse, et põhjus on lihtne: äri. Tootjad ei taha seda, nad ei taha reegleid muuta. Minu jaoks ei ole see argument: kui käin messidel Frankfurdis, Pariisis, Hiinas, Jaapanis, Genfis, siis näen ainult uut tehnoloogiat. Seetõttu on frustreeriv, et FIA MM-sarjas ei soovita sellest kuuldagi."

Todti sõnul on aga lõpuks jää sulama hakanud. "Nüüd on lõpuks käes aeg, kus tootjad ütlevad, et vajame hübriidtehnoloogiat. FIA tehnilise osakonna inimesed töötavad selle nimel, et saaksime selle kasutusele võtta alates 2022. aastast."

Praegune viieaastane homologeerimistsükkel lõpeb 2021. aastal ning selle aasta teises pooles avalikustatakse järgmise põlvkonna WRC autode tehnilised regulatsioonid.

"Teame väga hästi, millise ajaraami sees töötame. Sel aastal nende nõuetega välja tulles jätame tootjatele piisavalt aega," sõnas FIA rallidirektor Yves Matton.