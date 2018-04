FIA president Jean Todt avaldas ralli, mis kindlasti järgmisel aastal WRC-sarjas kavas ei ole

Rahvusvahelise Autospordiliidu president Jean Todt, kes külastas eelmisel nädalal ka Eestit, oli värskelt visiidil Keenias, kus kohtus ka riigi presidendi Uhuru Kenyattaga.

Todt avaldas, et loodab lähitulevikus kuulsa Safari ralli naasmist MM-kalendrisse, kuid 2019. aastal seda veel kindlasti ei juhtu.

"Ma oleksin väga õnnelik, kui WRC saaks lähiaastatel ühe etapi korraldada Aafrikas. FIA on globaalne, WRC on globaalne ja Aafrika ei tohiks selles võrrandis kaduma minna," rääkis Todt motorsport-news.com-ile.

"Samas on vaja läbi teha kindel protsess, et MM-ralliks saada. Rääkisin Safari ralli korraldajatele, et neil on vaja esmalt saada kandidaatralliks, et näidata, et nendega võib kalendri koostamisel arvestada. 2019. aastal nad seega kindlasti veel MM-kalendrisse ei jõua."