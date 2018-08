FIA plaanib autorallis senise struktuuri pea peale pöörata

Rahvusvaheline Autospordiliit (FIA) kavatseb lähiajal läbi viia muudatused, mis teeksid autorallis masinaklasside nimetused loogilisemaks.

Kui vormelisõidus tähistab "vormel-1" kõige kõrgemat klassi ehk kõige võimsamaid masinaid, siis rallis on praegu olukord vastupidine - Rally 1 ehk R1 masinad on hoopis kõige lahjemad. R5 klass on WRC2 masinad, WRC-autodel R-tähis sootuks puudub, kirjutab Saksa portaal Rallye-Magazin.

Olukorra lihtsustamiseks soovib FIA tulevikus hakata seniseid R1 klassi autosid nimetama R5-ks ning senise struktuuri ümber pöörata - senised R2 autod hakkaksid olema R4-d ning praegune R3-klass kaoks ilmselt sootuks - selle asemele plaanitakse luua masinaklass, mis meenutaks kunagist N-rühma.

WRC2 masinad hakkaksid kuuluma R2 alla, kõige võimsam ehk WRC klass oleks aga tulevikus tähisega R1 - täpselt nagu vormelimaailmas F1.