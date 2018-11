FIA otsus Kataloonia ralli osas meeldib M-Spordile, Hyundai pealik soovitab hoopis sõitjate palku vähendada

"Peame kõvasti pingutama, et autod nii asfaldil kui kruusal kiiresti sõidaksid. Praegused kulud transpordi, logistika, testimise ja muu peale on sel rallil ebaproportsionaalselt suured. Vahet pole, kas sõidame pool päeva või kolm päeva, autoosad tuleb välja vahetada ning pingutused on suured," tõdes ka M-Spordi tiimipealik Malcolm Wilson Saksa meediale.

Kui Wilsoni eratiim kurdab suurte kulude üle, siis Hyundai boss Alain Penasse on seisukohal, et erinevate etappide iseloom peaks alles jääma. "Peaksime erinevate katetega etappide juurde jääma, see on ralli DNA. Kulusid saab vähendada ka mujal, näiteks sõitjate palkade juures."

Ralli korraldajad on juba uue regulatsiooniga leppinud ning kõigi eelduste kohaselt sõidetakse ralli 2020. aastal juba ainult asfaltkattel.