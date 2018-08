FIA kohtub sel nädalavahetusel WRC juhtidega, et Tänakut ja teisi Soomes häirinud teemat arutada

FIA on juba aastaid silma peal hoidnud sellel, et kiiruskatsete läbimise keskmised kiirused liiga suureks ei kerkiks. Piiriks on laias laastus seatud 130 km/h: näiteks eelmisel aastal jäeti Rootsi MM-rallil Knoni katse teine läbimine sootuks ära, kuna esimesel korral võitis Ott Tänak katse koguni 138-kilomeetrise keskmise tunnikiirusega.

Eelmisel aastal tehti Soome rallile keskmiste kiiruste allapoole tõmbamiseks kunstlikke šikaane, mis sõitjates pahameelt tekitasid. Tänavu asendati need lõikudega väiksematel ja kitsastel teedel, mis on aga paljude meelest tunduvalt ohtlikumad kui kiired ja laiad teed.

"Knoni katse ei olnud ohtlik ja ma arvan, et see ei ole sugugi sedavõrd ohtlik, kui me Soomes laiadel teedel kihutame," sõnas Tänak Autospordile. "Soome ralli on kiire, me teame seda. Nende autodega on aga kõik stabiilne ning sõita on hea. Ma pole kunagi tundnud, et Soomes oleks turvalisus küsimärgi all."

Ka Tänak rõhutab, et keskmise kiiruse mõõtmine on sügavalt petlik. "Keskmine kiirus ei näita peaaegu midagi. Loomulikult on olemas kitsastel teedel ohtlikke sektsioone, kus puud on teedele väga lähedal. Need on halvad kohad - lai tee ei tee aga trassi ohtlikumaks. Vaadake näiteks Korsikat - seal on teed kitsad ja tunduvalt ohtlikumad."