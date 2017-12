FIA galal kuulsuste kõrval säranud Ott Tänak: järgmisel aastal jahime veelgi suuremat autasu

Eesti parim ralliekipaaž Ott Tänak ja Martin Järveoja said eile õhtul Pariisis Versaille´ lossis peetud Rahvusvahelise Autospordiliidu (FIA) pidulikul aastalõpugalal kätte oma MM-sarja kolmanda koha auhinna.

"Karikad, mille nimel sel aastal nii palju vaeva nägime. Aga järgmisel hooajal töötame veel kõvemini ja suuremate autasude nimel," teatas Tänak Twitteris.

Eilsel galal oli kohal kogu autospordimaailma koorekiht, alates F1 maailmameistrist Lewis Hamiltonist kuni autoralli valitseja Sebastien Ogier`ni.