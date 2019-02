Esimest korda MM-rallil kihutanud Roland Poom tõusis Rootsis JWRC arvestuses poodiumi teisele astmele

Terve nädalavahetuse omas tempos ja targalt sõitnud mehed jäid 19 sõidetud katse jooksul kuue parema seast välja neljal korral ning näitasid kolmel katsel esikolmiku aegu. 19 katse kokkuvõttes jäid eestlased JWRC arvestuses ralli võitnud Kristensson – Appleskogist maha minuti ja 31,2 sekundiga.

Hooaja esimese JWRC etapi kolmandana lõpetanud hispaanlasi Solans – Barreirot edestati kahe minuti ja 38 sekundiga.

„Mega tunne! Sellist tulemust ei osanud enne rallit oodata. Ralli oli pikk ja väga keeruliste oludega. Eriti raskeks läks rehvidega, pidime ennast katsetel tagasi hoidma, et ralli lõpuni rehve jätkuks. Konkurentide sõiduvead kinnitasid meie plaani, et ralli on raske ja peab teel püsima. Me tahtsime lõpetada ja seda me ka tegime. Poodium teeb selle JWRC debüüdi minu jaoks eriti eriliseks,“ võttis JWRC debüüdi suurepärase teise kohaga lõpetanud Poom võistluse kokku.

Juunior WRC klassi võistlejate hooaeg jätkub märtsi lõpus, kui 28.-31. märtsini sõidetakse Korsika asfaldiralli.