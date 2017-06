Esimene võit tuli, kuid Tänak ei saa draamata

Kui autasustamine, pressikonverents ja muu ametlik osa läbi sai, hüppasid Ott Tänak ja Martin Järveoja täisrõivais Vahemerre – keha vajas jahutamist ja šampanjased kombinesoonid loputamist. Foto: Timo Anis

„Tunne on, et töö sai tehtud ja pinged on maas,” sõnas Ott Tänak pärast triumfi Sardiinia MM-rallil.