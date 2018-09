Esapekka Lappi: Türgi rallil tuleb valmis olla ootamatusteks

Türgi ralli on esmakordselt pärast 2010. aastat võistluskalendris. "Türgi rallil peab valmis olema ootamatusteks," sõnas Esapekka Lappi Toyota meeskonna pressiteate vahendusel. "Teame Türgi ralli kohta seda, et ees on keerulised teed, kus on palju lahtist kruusa. Rehvide eest hoolitsemine on ülioluline."

"Nägime testisõitudel, et 35-kraadise kuumusega rasketel teedel sõites kuluvad rehvid kiiresti," lisas 27-aastane Lappi. "Üldjoontes läksid proovisõidud hästi ja usun, et saime õiged seadistused paika. Ootan uut väljakutset. See on võimalus õppida midagi uut."

"Esmakordselt mitme aasta jooksul valmistun ma täiesti uueks ralliks," rääkis Lappi meeskonnakaaslane Jari-Matti Latvala. "Türgi ralli osas on palju teadmatust: tuleb teha uued märkmed kiiruse osas, me ei tea kohalike teede iseloomulikke jooni. Testisõidud läksid minu jaoks hästi. Olen autoga rahul ja saime vedrustuse paremaks."

Türgi rallile läheb liidrina Thierry Neuville (Hyundai), kellel koos 172 punkti. Talle järgnevad Sebastien Ogier (Ford) ja viimased kaks rallit võitnud Ott Tänak, kellel on vastavalt 149 ja 136 silma.