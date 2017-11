EOK selgitab, miks Ott Tänak ei pääsenud kandideerima aasta meessportlaseks

Eesti Olümpiakomitee (EOK) kuulutas eile oma koduleheküljel välja lõppeva spordiaasta Aasta sportlaste, võistkonna ja treeneri valimise. Kohe lõid kired lõkkele parima meessportlase valimise osas, sest individuaalatleetide nimekirjast on välja jäetud autoralli MM-sarjas kolmanda koha saavutanud Ott Tänak, samas kui teised nn. meeskonnamängijad ehk Ragnar Klavan ja Robert Täht on kandidaatide hulgas.

Delfi küsis EOK peasekretär Siim Sukleselt selgitust, miks pole rahvahääletuse valikus Ott Tänakut, aga on jalgpallikoondise keskkaitsja Ragnar Klavan ja võrkpallikoondislane Robert Täht.

Siim Suklese vastus: "On spordialasid, kus võib tõepoolest tekkida arutelu, kas aasta parimate valimisel oleks õigem seada sportlane üles individuaalses või võistkondlikus kategoorias. Ühtseid ümberlükkamatuid tõdesid siin pole, vaid sellistel juhtudel saab lähtuda tavast, konkreetsest juhtumist ja asjakohaste osapoolte ekspertarvamusest. Oleme konsulteerinud nii Eesti Autospordi Liidu kui ka Eesti Spordiajakirjanike Seltsiga. Mõlema seisukoht oli, et autorallit käsitletakse üldjuhul võistkondlikuna ning ka Ott Tänak ja Martin Järveoja peaksid kandideerima aasta võistkonna kategoorias. Seda toetab nii traditsioon, et autoralli on ajalooliselt kuulunud võistkondade kategooriasse, kui ka fakt, et Tänak-Järveoja sõitsid läbi hooaja meeskonnana koos ning ühte meest ilma teiseta esile tõsta ei oleks antud kontekstis aus."