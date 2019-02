Ennustusportaal: Tänak näitab Rootsimaa talves konkurentidele tagatulesid

Kalendri ainus lumeralli on Tänaku sõnul taktikaliselt üks lihtsamaid etappe kogu MM-sarjas, kuid muutlikud ilmastikutingimused võivad kaardipaki lihtsasti segi lüüa. „Ideaaltingimustes on see ralli autodele ja rehvidele lihtne, keeruliseks läheb tavaliselt siis, kui tuleb välja kruus, mis hakkab naelu lõhkuma. Eriti keerulised teeolud võivad võidusõitjaid ees oodata teisel ringil," sõnas Ott Tänak Betsafe’ile, viidates möödunud aastasele ebaõnnele.

Toyota roolis võistlustulle asuva Ott Tänaku võidukoefitsiendiks on analüütikud arvutanud 3,15, seega peetakse meie mehe tõenäosust rallit võita ligikaudu 30 protsendiliseks. Teisele kohale platseerub WRC ralli ennustuste järgi hooaja avaetapil Monte Carlos võidutsenud Sebastien Ogier, kelle võidukoefitsendiks pakub Betsafe 3,80. Möödunud aastal Rootsis võidurõõmu nautinud Hyundai esisõitjale Thierry Neuvillele ennustatakse poodiumiastme viimast kohta. Tema võidukoefitsent on seejuures 4,00.

„Toyota on Rootsis alati kiire olnud ning möödunud aastal uskusid paljud, et tuleb kolmikvõit. Kuid ralli on kiire ning vahed saavad olema seal väikesed, mistõttu ei saa ühtegi konkurenti alahinnata. Heaks esituseks on võimalus kõigil," sõnas Tänak.

