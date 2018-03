Enesekindel Elfyn Evans lubas Mehhiko ralli kinni panna

M-Spordi sõitja Elfyn Evans läheb sel nädalavahetusel peetavat Mehhiko MM-rallit võitma.

Evans tunnistas väljaandele Autosport, et tema hooaja algus on olnud "rämps" ning nüüd tuleks jalg tõsiselt gaasipedaalile vajutada. Mullu Walesi rallil triumfeerinud waleslane lõhkus nii Monte Carlo kui Rootsi ralli alguses rehvi ning on kahe etapi järel MM-sarjas 8 punktiga alles kümnendal kohal.

"Meie jaoks on oluline seekord kõva tulemus maha saada, et hooaja senine käik pea peale pöörata," sõnas Evans.

"Senine hooaeg on olnud rämps! Ma arvan, et näitasime Monte Carlos kiirust, eriti ralli lõpuosas. Peame jääma optimistlikuks, sest Montes rehvi purunemine oli täielik ebaõnn. Realistlikult võttes peame võtma Mehhikos eesmärgiks võidu," lisas Evans. "Meil on kindlasti võimalus ja Mehhikos tuleb seda kasutada. Just praegu on õige aeg hooajale õige hoos sisse lükata."