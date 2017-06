Endine tiimiboss: Volkswagen oleks WRC sarja samamoodi edasi valitsenud

Endine Volkswageni rallimeesonna pealik Jost Capito usub, et tema tiim oleks WRC sarjas ka tänavu domineerinud, kui Saksa autotootja poleks otsustanud rallispordist taanduda.

"Volkswagenil oleks tänavuse hooaja alguses väga suur eelis olnud. Alustasime uute regulatsioonide kallal töötamist varem kui keegi teine. Eelmisel aastal me vaevu testisime 2016. aasta autot, kogu aeg oli töös uus mudel. Mehed läksid rallidele ilma testimata. Eelmise aasta auto arendus lõppes meil juba 2015. aastal," rääkis Capito ajakirjale Autosport.

"Kui sa vaatad praegu neid mehi, kes Volkswagenist teistesse tiimidesse sõitma läksid ja oma autode üle kurdavad, teades, et nad tegid tööd vaid 2017. aasta Polo nimel, siis sa mõistad, et Volkswagenil oleks olnud parem pakett."

Capitole sekundeeris Norra ralliäss Andreas Mikkelsen: "2017. aasta Polo oli väga, väga muljetavaldav auto. Vaadake MM-i paremusjärjestust praegu: Ogier juhib, seal on Latvala ning ma arvan, et me oleksime samuti kõrgel kohal olnud. Seega, jah, ma saan aru, millest Jost räägib - lihtsalt kahju, et see unistus reaalsuseks ei saanud."

Volkswagen valitses rallimaailma aastatel 2013-2016, võites igal aastal nii sõitjate kui ka konstruktorite karika. Sebastien Ogier võitis selle aja jooksul 52-st rallist 43.