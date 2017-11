Emotsionaalne Tänak: aitäh, Malcolm, aitäh, M-Sport!

Ott Tänakul jagus Austraalia ralli viimase katse lõpetamise järel M-Spordi ja tiimipealiku Malcolm Wilsoni suunas vaid tänusõnu.

Tänak lõpetab selle hooajaga M-Spordiga kestnud pika koostöö ning liitub järgmisteks aastateks Toyota meeskonnaga.

Austraalia ralli punktikatse lõpu järel oli Tänak WRC TV-le antud intervjuus emotsionaalne. "Tõele au andes ei mõelnud ma sellele [tegu oli Tänaku viimase ralliga M-Spordis] varem kordagi, aga viimasele katsele sõites oli see ühtäkki mu peas. Muidugi on see tõeliselt raske hetk - lahkuda perekonnast, mille osa oled nii pikalt olnud..."

Eestlane kiitis lisaks Wilsonile ja meeskonnale ka oma tiimikaaslast Sébastien Ogier'd. "Malcolm on mulle aastate jooksul palju valusaid õppetunde andnud ja sel hooajal õppisin Sebilt väga palju. Aitäh, Malcolm, aitäh, M-Sport!"