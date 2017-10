Emotsionaalne Ogier tunnustas MM-tiitli järel Neuville'i, Tänakut ja Latvalat

Viiendat hooaega järjest autorallis maailmameistriks kroonitud Sebastien Ogier tunnistas, et tegemist oli tema jaoks kõige raskemalt tulnud MM-tiitliga ning tunnustas seetõttu oma selle hooaja suurimaid konkurente.

“Mul ei ole MM-tiitlit võites olnud kunagi varem nii tugevaid emotsioone. Elu jooksul on võimsamaks emotsiooniks olnud ainult poja sünd. Tegemist oli veelgi erilisema päevaga. Seekordset tiitlivõitu on aga raske selgitada,“ sõnas Ogier Racer.com vahendusel.

“Ma ei tea, miks ma niimoodi tunnen. Kuid tunnen saavutatu üle suurt uhkust. Olen kogu meeskonna üle uhke ja õnnelik. See on uskumatu, et suutsime eratiimina tiitli võita,“ sõnas Ogier, kelle neli eelmist MM-tiitlit tulid Volkswageni ridades.

Tiitli võitmise järel kiitis Ogier oma konkurente. Sel hooajal sundisid Ogier'i kõige rohkem pingutama Thierry Neuville, Ott Tänak ja Jari-Matti Latvala, kes pakkusid prantslasele kõige suuremat konkurentsi.

“Võin öelda, et ma ei ole kunagi olnud osaline nii konkurentsitihedas MM-hooajas. Arvan, et see oli kogu alale hea. Hea on näha erinevaid võitjaid. Lisaks on kõik meeskonnad võitnud vähemalt kaks etappi,“ lisas Ogier.