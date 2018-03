Elfyn Evansi kaardilugeja pidi Korsika ralli testilt eemale jääma. Mis saab järgmisest MM-rallist?

Mehhiko rallil karmi avarii teinud M-Spordi piloodi Elfyn Evansi kaardilugeja Daniel Barritt taastub endiselt peapõrutusest. Nii jäi Barritt eemale ka Korsika ralli testist.

Korsika ralli testil istus Evansi kõrval hoopis kogenud Stuart Loudon. Praegu ei ole selge, kas Barritt saab Korsika rallil osaleda. Lõpliku otsuse peavad langetama arstid, kes teevad Barrittile järgmise võidukihutamise eel järjekordse ülevaatuse.

M-Spordi meeskond on avaldanud, et Barritt on nende hinnangul siiski piisavalt hästi paranenud ja arstid lubavad ta tõenäoliselt starti. Testsõitudel ei soovitud tema tervisega aga riskida.

Kui Evans on Korsika testil juba kihutanud, siis sel nädalal tulevad asfladile oma oskusi lihvima ka teised M-Spordi piloodid ehk Sebastien Ogier ja Bryan Bouffier.

Korsika ralli toimub 5.-8. aprillini.