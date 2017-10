Eksperdi arvamus: M-Spordil võib Tänaku jaoks vajalik käigukast olemas olla, kuid eestlasele seda lihtsalt ei anta

Ott Tänaku M-Spordi Ford Fiestal tuli laupäevase kolmanda kiiruskatse järel vahetada käigukasti. Kuigi ralli toimub asfaldil, siis tuli alla panna kruusale mõeldud käigukast, kuna varuvariante väidetavalt rohkem ei ole. Kõik spetsialistid asjade sellist versiooni aga ei usu.

Ralliraadio eetris teatas legendaarne ekspert Colin Clark, et usutavasti on M-Spordil olemas veel üks asfaldile mõeldud käigukast, kuid seda hoitakse neljakordse maailmameistri Sebastien Ogier tarbeks. Ogier on MM-sarja üldliidrina suursoosik MM-tiitlile ning nii hoitakse väidetavalt kõik paremad variandid talle.

Päeva kolmanda kiiruskatse finišijoonel hakkas Tänaku Fordi käigukast tegema imelikku häält. Auto liikus kenasti, kuid eestlane koos mehhaanikutega leidis, et igaks juhuks tuleb käigukast ära vahetada enne, kui see katki läheb. Kuna tegemist oli Tänaku ainsa asfaldi jaoks mõeldud käigukastiga, siis tuli alla panna kruusal kasutatav käigukast (reedel sõideti Kataloonias kruusal).

Kahe käigukasti vahe on Tänaku sõnul väga suur: "Erinevad diferentsiaalid ja ülekanded.... Paremaks asi kindlasti ei lähe. Eks vaatame, mis saab."