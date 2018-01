Eestlased MM-sarjas: esimesed kiiruskatse võidud, punktid ja esikohad

Ilmselt hakkab aga vähehaaval ununema, et eestlased on varemgi MM-sarja etappidel osalenud, seda nii Nõukogude Liidu koosseisus olles kui ka iseseisvunud vabariigi esimestel aastatel. Ja mitte ainult osalenud, vaid mõnelgi puhul Eesti rallispordi ajaloo annaalidesse üht-teist märkimisväärset kirjutanud. Sealjuures tuleb märkida, et praeguseks on erinevaid Eesti rallisõitjaid, kes MM-etappidel osalenud, rohkem kui 40.

Autoralli MM-võistlustega tehti algust 1973. aastal ja tol hooajal kuulus sarja kalendrisse ka läänemaailma jaoks eksootilises sotsriigis toimunud Poola ralli. Nõukogude Liidu koondisse kuulus tol aastal ka Eesti rallipaar Heino Sepp - Toomas Bernstein. Koos koondisega saadeti meie mehed sõbralikku naaberriiki mõõtu võtma maailma paremikuga, autoks Moskvitš 412.