Eesti rallifännid lähevad Soome MM-etapile endast suurt märki maha jätma

Juba sel nädalal kihutatakse järjekordsel autoralli MM-etapil, kui sel korral asuvad maailma parimad rallimehed stardijoonele Soomes. Põhjanaabrite juurde läheb võistlusele kaasa elama ka suur hulk Eesti rallifänne, kelle eesmrägiks on endast rallimaailmas maha jätta positiivne pilt.

Eesti rallisõitjatest on Soomes startimas Ott Tänak/Martin Järveoja ning Raul Jeets/Kuldar Sikk. Eesti rallisõprade eesmärgiks on kiiruskatsetel koondada võimalikult palju eestlasi koos lippudega ühte kohta.

“Plaanis on maksimaalselt palju eestlasi koondada koos Eesti lippudega ühele kiiruskatsele konkreetsesse pealtvaatamiskohta, et teha meeldejäävad ning võimsad fotod ning anda kogu maaailmale märku, et eestlane on rallirahvas,“ kirjutatakse Facebookis avaldatud üleskutses.

“Üritusega on oodatud liituma kõik, kes Soome MM-rallit koha peal jälgimas kui ka need, kes seda eemalt teevad,“ lisati veel.

Aktsiooni kohta saab täpsemalt lugeda siit.