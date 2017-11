DMACK astub WRC-sarjast suurel määral tagasi

Rehvitootja DMACK andis pärast oma ajaloo esimest võitu WRC etapil teada, et järgmisel aastal astutakse suures osas autoralli MM-sarjast tagasi, et keskenduda tootearendusele.

DMACK on viimastel hooaegadel rehvid tootnud M-Spordi tiimi kolmandale numbrile - eelmisel aastal oli selleks näiteks Ott Tänak, tänavu aga Elfyn Evans. Walesi rallil triumfeerinud Evansi esikoht oligi DMACKi ajaloo esimene MM-sarja etapivõit.

Nüüd plaanib aga DMACK järgmisel hooajal kuninglikust sarjast suures osas taanduda. "Oleme DMACKi jaoks väga edukalt esinenud ning andnud M-Spordi tiitlivõitu suure panuse," tõdes Autospordile rehvifirma juht Dick Cormack.

"Nüüd on aga aeg teha väike samm tagasi - lõppevale hooajale keskendumise tõttu oleme oma testiprogrammi pisut unarusse jätnud. Peame rohkem tähelepanu pöörama asfaldirehvile ning meie põhilisele klientuurile WRC2 sarjas."

Samal ajal on õhus ka võimalus, et M-Spordi asemel aitab DMACK uuel hooajal mõnd teist WRC tiimi. "Malcolm Wilson teab, et teised tiimid on ka olemas, samas käivad veel uue hooaja osas läbirääkimised. Üks on aga kindel - meil pole piisavalt võimekust, et kogu WRC meeskonda kogu hooaja jooksul varustada."