DELFI WALESIS | Tänak viskas pressikonverentsil nalja: lõin hommikul hella koha ära

Küsimusele, mis hommikusel testikatsel juhtus, kui auto teelt välja sõitis, vastas Tänak laia naeratuse saatel, et lõi endal hella koha üsna kõvasti ära. Põhjus, miks ta kurvis välja sõitis, peitus selles, et kojamehed lakkasid töötamast, ta ei näinud korralikult välja, hakkas nuppe näppima ja unustas põhitöö ehk auto juhtimise. „Mul polnud lootustki seda kurvi läbida,” tunnistas Tänak.

Avarii tõttu kaotati paar tundi, mis kulus auto parandmaiseks ning testkatsete läbimiseks, aga nüüd on kõik korras, kinnitas Tänak.

Tänak rääkis sedagi, et võitluses MM-tiitlile pole ta liidrist palju maas, aga ikkagi maas: „Suur töö on teha, kuid me liigume õiges suunas,” sõnas Tänak.

Tänavuse Walesi ralli teevad Tänaku sõnal keeruliseks uued kiiruskatsed, millest mõni toimub asfaldil: „Meil pole nende teede läbimise kogemust, aga jämedalt teame, mida tuleb teha.”