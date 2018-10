DELFI WALESIS | Tänak väljasõidust: kiirust oli natuke palju, õigemini palju palju

Kaardilugeja Martin Järveoja täiendas, et tegelikult oli kurv ekstreemselt mudane ja seetõttu väljasõit juhtuski. „Kiiruskatsetel nii hulle olusid olla ei tohiks, aga eks see äratus oli. Tuleb mõelda ja teatud kohtades ettevaatlikum olla. Testkatse on ju inglise keeles shakedown, ülesraputamine ehk meeldetuletus, et järgmine on juba võistluskatse.”

Vaatamata sellele, et testikatsele tuleb sõita hooldusalast 50 kilomeetrit ja 40 minutit, läks Tänak tegema veel üht läbisõitu. „Vaatame, et auto on korras ja me proovima ka pehmeid rehve, esimesel korral olid all keskmise kõvadusega rehvid. Muudame ka pisut seadistust,” selgitas Järveoja.