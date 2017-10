DELFI WALESIS | Tänak: suurim võimalus vahet teha on esimesel ringil

Ott Tänak ja Martin Järveoja läbisid Walesi ralli testikatse neli korda, et leida autole sobiv seadistus.

Tänaku sõnul on Walesis valitsevad olud tavalised: see tähendab, et teed on märjad ja mudased. Täna hommikul sõidetud testikatse oli masina võistlusseadesse sättimiseks olulise tähtsusega. „Testikatse esimesel läbimisel me autoga rahul polnud. Püüdsime asja parandada ja tegime kolm sõitu veel," rääkis Tänak. Lõpuks jäi eestlasele kirja kolmas aeg, kuid kokkuvõttes pole testikatse tulemusel suuremat tähtsust.

Tänaku sõnul käib auto arendamine läbi terve hooaja ning kuna igal rallil on olud erinevad, on ka õige seadistuse leidmine keeruline. „Kogesime seda ka siin, kuid meil oli võimalus asja muuta," märkis Tänak.

Walesi ralli kuulub MM-sarjas legendaarseimate kihutamiste hulka. „Inglismaalt on ralli alguse saanud ning siin on kogu aeg võidu sõidetud," põhjendas Tänak. „Lisaks mängivad suurt rolli siinsed olud. Mujal võib kohata keerulisi olusid halva ilmaga, aga siin on alati keeruline. Oleme selleks valmistunud."

Ralli lõpptulemuste mõttes ei osanud Tänak selget võtmekohta välja tuua. Ta rõhutas, et kiire tuleb olla algusest lõpuni.

„Stardi koht on Sebastien Ogieril parem, kuid meie oleme rajal otse nende järel teisena. Esimesel ringil ongi võimalus vahet teha, teisel ringil peaks olema juba olud stabiilsemad ja siis pole stardikohal enam sellist vahet," arutles Tänak. Tasub meenutada, et MM-sarja kokkuvõttes kaotab teisel kohal olev Tänak oma tiimikaaslasele 37 punktiga. Tiitlivõidu võimaluse säilimiseks peaks enne Austraalia rallit olema vahe alla 30 punkti.

Ralli esimene kiiruskatse sõidetakse täna õhtul, kuid tõeliseks kihutamiseks läheb alles homme. Seejuures ootab sõitjaid ees raske päev - kõik kavas olevat kuus kiiruskatset sõidetakse vahepealse hoolduspausita. Võimalik on vaid rehvivahetus.