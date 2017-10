DELFI WALESIS | Tänak: raske on ütelda, kus me aega kaotame

Walesi ralli 11. kiiruskatse järel 3. kohale langenud Ott Tänaku sõnul jäädakse otsestele konkurentidele võimsuses pisut alla.

Laupäeva hommikuste kiiruskatsete tulemused, kus Tänak on leppinud kohtadega esikümne keskel või teises pooles, pole sõitja sõnul tingitud stardipositsioonist. „Neuville on väga kiire, see näitab, et stardikoht meie jaoks midagi muuda,“ tõdes ta.

Tänak on sarnases olukorras tiimikaaslase Sebastien Ogier`ga. Kumbki pole suutnud täna kiiruskatsetel tipus troonida. „Auto käitub tegelikult päris hästi ja pidamine on ka hea. Raske ütelda, kus me aega kaotame,“ sõnas Tänak kiiret lõunapausi pidades. „Ogier´il on sama probleem. Oleme võimsuses pisut maas.“

Tänaku sõnul on tekkinud olukord ebamugav, kuid hetkel tuleb sellega leppida. Ta avaldas lootust, et kui teed muutuvad taas libedamaks, ollakse teistega võrdsemad.

Lühikese lõunapausi eel, mil sõitjad tõstsid oma autodel rehve vastavalt kulumisele ringi, sättis Tänak ka oma sõiduvahendi amortisaatoreid. „Suurt abi sellest pole, tõstsime auto lihtsalt kõrgemaks, sest kiiruskatsete korduvläbimistel on tee juba rohkem katki,“ selgitas Tänak.

Pikema hoolduspausini jäi sellel hetkel sõita veel kolm kiiruskatset. Tänak läheb võtma neid täiega. „Hoida pole siin midagi. Oleme siiani sõitnud maksimumiga. Kui isegi head tulemust ei tule, siis sõita tuleb ikka maksimaalselt,“ lausus Tänak.