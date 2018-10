DELFI WALESIS | Tänak: proovime viimastel rallidel suruda

Said ööga pea selgemaks, hinge rahulikumaks?

Peal polnud eilegi häda midagi. Aga ega mul valikut ole, tuleb sellega elada, mis on. Muuta ei saa enam midagi.

Küll aga saaks muuta põhjaplaadiga seonduvat, see lõhub radiaatori juba kolmandat korda.

See pole minu teema, mina olen vaid lihtne autojuht.

Nüüd pole muud, kui mõlemad rallid võita. Need peaksid sulle sobima.

Kõlab lihtsalt. Ja millised rallid pole mulle tänavu sobinud? Kõik sõltub sellest, palju me suudame Kataloonias ja Austraalias välja suruda. Mõni ralli on läinud paremini, mõni kehvemini. Tuleb arvestada, et sõidame igat rallit Toyotaga esmakordselt, sestap selgub hiljem, kui tugevad me viimasel võidukihutamisel oleme.