DELFI WALESIS | Tänak erakordsetest oludest: läks liiga tuledega mängimiseks ja rütm kadus

Walesi MM-ralli võtmetähtsusega hetkeks kujunes laupäeva õhtupimeduses läbitud päeva eelviimane kiiruskatse. Pimedus ja udu muutsid nähtavuse nullilähedaseks.

„Tuli peegeldas nii kõvasti tagasi, et isegi otse auto ette polnud midagi näha. Raske oli aru saada, kus sa teel asud," kirjeldas just selle kiiruskatsega esikolmikust pudenenud Ott Tänak. „Midagi mõnusat polnud... kui tead, et ees ootab 400 meetrit sirget, kuid korraga avastad end kraavi äärel, siis tähendab see seda, et nähtavust pole üldse," lisas kaardilugeja Martin Järveoja.

Tänaku sõnul tuleb tagantjärgi tarkusena tunnistada, et nii keerulisteks oludeks poldud piisavalt hästi valmis. „Udus läks liiga tuledega mängimiseks. Rütm kadus ära ning sellistes oludes muudab see sõitmise eriti keeruliseks," nentis ta. „Vahepeal proovisime sõita ilma tuledeta, kuid pimedas ja 200 km/h pole see ka kuigi mõnus." Tänaku sõnul olid rajal valitsenud olud hullemad, kui ilmaennustus lubas.

Järveoja märkis, et nii rasketes oludes sõites on sekundid kerged kaduma. Sellise uduga, kui ei näe, on aeg lihtne kaduma. „Meie sõitsime võib-olla vähem riskeerivalt, teised rohkem. Paarkümmend sekundit läheb sellistes oludes päris kiiresti," lausus ta. „Ma poleks arvanud, et läheb nii keeruliseks. See oli ikka väga hull!"

Enne pühapäevaseid kiiruskatseid kuuendal kohal asuva Tänaku jaoks oli terve laupäev raske. „Kiiruse poolest oli meil keeruline, seda polnud kusagilt võtta," võttis ta päeva kokku.

Enne Walesi ralli viimast päeva on liider Elfin Evans, kes edestab viienda MM-tiitli kindlustamise poole liikuv Sebastien Ogier kaotab talle teisena 53,1 sekundit.