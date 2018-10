DELFI WALESIS | Tänak ei tea veel, kas pääseb homme starti: emotsionaalselt on seis väga raske

"Auto põhjakate tuli alt lihtsalt ära, keset sõitu, täiesti lambist, ja lõhkus ka radiaatori ära. Emotsionaalselt oli väga raske, kui see juhtus. Suur töö oli ära tehtud, jäi vaid vormistamine, ja siis... Mis ma muud ütlen, kui et elu on selline," sõnas Tänak Delfile ja Eesti Päevalehele.

"Mäng muidugi jätkub ja mu tiitlivõimalused pole kadunud, ent kahju, kui nii suur tehtud töö lihtsalt käest ära võetakse. Tuleb edasi püüda, muud üle ei jää. Auto tuuakse hiljem kohale ja siis selgub, kas see saadakse korda ja mul on võimalus homme jätkata ja punktikatse punkte püüda. Lihtne see pole, sest punktikatse toimub katse esimesel läbimisel ja me stardime tagapool, aga üritama peab," lisas Tänak.