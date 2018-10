DELFI WALESIS | Tänak: ei tea, kas teist nii head võimalust tiitlit võita tulebki

„Teen oma tööd ja pärast viimast rallit näeme, milline tulemus on. Annan endast parima, sest ei tea, kas tulebki enam nii head võimalust tiitlit võita,” sõnas Tänak.

Tänak selgitas, et Walesi rallil liigub auto kõige kiiremini pehmete rehvidega. Paraku ei jätku neid kõikideks kiiruskatseteks, sestap tuleb teatud ajahetkel kasutada kõvemaid rehve. Millal, Tänak ei täpsustanud, kuid kinnitas, et strateegiline plaan on olemas.

Tšempionitiitlit on võimelised võitma lisaks temale ka Sebastien Ogier ja Thierry Neuville ning loodetavasti selgub meister Austraalias, rääkis Tänak. „Kolm rasket rallit on jäänud ja kõik vastased on valusad.”