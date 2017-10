DELFI WALESIS | Rallimehed püüavad auto kaalu nimel mudast vabaneda

Enne kui Walesi MM-rallil osalevad masinad sisenesid Newtowni linnakese kesksel tänaval asunud rehvivahetuse ootealasse, tegid peaaegu kõik sõitjad linna veerel pikema peatuse. Põhjus on lihtne: nad püüdsid auto küljest muda maha kraapida.

„Iga kilo on tähtis,“ selgitas Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja. See, et Walesi ralli kiiruskatsetelt koguneb masina külge kilode kaupa pori, on sellel kihutamisel tavaline.

Pärast neljandat kiiruskatset Elfin Evansi järel teist kohta hoidnud Tänak hindas hommikut korralikuks. „Hommikul esimene kiiruskatse oli kõige libedam, järgmised kaks aga juba pehmemad ja parema pidamisega. Nii oli lahedam sõita,“ lausus ta. Sama meelt oli ka Järveoja. „See, et Evans on Dmack rehvidega kiire, oli ette teada. Teistega võrdluses oleme aga hästi liikunud,“ hindas ta.

Kergeks jalutuskäiguks ei saa aga senist võistlust pidada. „Kuna pidamine on minimaalne, on auto alajuhitav. Loodetavasti saame nüüd seda parandada,“ märkis Tänak.

Täna pole rallimeestel kasutada õiget hoolduspausi. Newtownis vahetatakse vaid rehve ja selle käigus saab käepäraste vahenditega veidike muuta ka auto seadistust.

Päeva lõpetuseks läbitakse kolm kiiruskatset uuesti. „Varasemad aastad on näidanud, et viimane pikk kiiruskatse läheb üsna roopasse, kuid esimesed kaks peaks olema päris korras,“ teadis Järveoja.