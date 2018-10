DELFI WALESIS | "P***e küll!" Tommi Mäkinen avaldas põhjuse, mis sundis Ott Tänakut ootamatult katkestama

Mäkinen oli Tänaku katkestamise järel mõistagi äärmiselt pettunud, kuida avaldas, et probleem peitus auto põhjaplaadis.

"Ma ei tea, mis täpsemalt juhtus, kas ta sõitis millelegi otsa või mitte, aga autol on põhjaplaat alt ära," sõnas Mäkinen.

Soomlasest rallilegend spekuleeris, et Tänaku Toyotaga võis juhtuda midagi sarnast nagu Sardiinias, kus hüppelt pisut liiga nina peale maandudes tugeva löögi saanud põhjaplaat lõhkus auto radiaatori - samas rõhutas ta, et ei tea veel kindlalt, mis täpsemalt juhtus.

"P***e-p***e-p****e! Ott sõitis niivõrd hästi, oli rallit võitmas ja tal olid head võimalused võita MM-tiitel. Oleme kõik äärmiselt pettunud ja mul on Otist väga-väga kahju. Ma ei tea täpselt, mis juhtus, aga midagi oli lahti põhjaplaadiga ning radiaator on katki. Taevane arm, miks nii küll juhtus? Kahjuks see on ralli..."

Mäkinen käis hiljem uurimas ka legendi ning tõdes, et Sardiinia õnnetus võis tõepoolest korduda - kolm kilomeetrit stardist oli trampliin, Tänak ja Järveoja peatusid 3,7 kilomeetrit stardist.

Toyota meeskond teatas, et Tänaku auto vigastusi hinnatakse siis, kui see tagasi hooldusparki jõuab - siis saab ka selgeks, kas Tänak saab homme rallit jätkata ning punktikatsel maksimumi rünnata.