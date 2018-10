DELFI WALESIS | Päevakommentaar: Tänaku seis on kehv, kuid kaugeltki mitte lootusetu

Võib ju tõdeda, et midagi pole teha, see on ju ralli, aga kolm korda... Kolm! Pagan küll, parandage see viga, kus põhjaplaat lõhub radiaatori, ükskord ära!

Seis enne katkestamist oli säärane, et Tänak asunuks MM-sarja liidriks. Nüüd – kui Sebastien Ogier’ ja Thierry Neuville’iga Walesis midagi ei juhtu – pole kõik enam Tänaku kätes, aga mäng pole veel mängitud.

Kui aluseks võtta kõige karmim stsenaarium – et Ogier võidab ja kaks tiimikaaslast lasevad Neuville endast mööda – on lisapunkte arvestamata seis pärast Walesit järgmine: 1. Neuville 185, Ogier 179, Tänak 164. Sõita jäävad Kataloonia ja Austraalia rallid.

Tänakul on võimalik koguda 60 punkti, ent sellest ei piisa, kui Neuville saab järgmise võimaliku punktisumma 44. Aga Ogier’ vastu maksimumpunktidest juba jätkuks. Ja kes paneks panuse sellele, et Neuville suudab olla kaks korda teine? Seega pole kõik veel kadunud.

Enne, kui matemaatika kallale asuda, tuleb siiski Walesi ralli lõpuni sõita. Vastuse, kas Tänak pühapäeval jätkab ja läheb lisapunkte hankima, selgub hilisõhtul. Üks on aga selge: Tänaku lootusi ei saa lõplikult kindlasti maha matta.