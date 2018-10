DELFI WALESIS | Ott Tänak: olen pisut üllatunud, et mu edu juba nii suur on

"Keeruline hommik. Tingimused ei ole lihtsad. Libe on siin alati olnud, aga tänavu on vahelduvad teed, millega harjumine võtab aega," rääkis Tänak.

Hooldusalas pole Toyota mehaanikutel eestlase autol põhjust palju muudatusi teha. "Kurta ei saa - auto on hea, suurel kiirusel kenasti tasakaalus, tehnilisematel lõikudel mitte nii väga, aga piisavalt okei. Vaevalt ma seadistust muutma hakkan."

Õhtuste katsete rehvivaliku kohta Tänak midagi avaldama veel ei hakanud. "Pehme ja keskmise kõvadusega kummisegu vahe neis tingimustes ei ole eriti suur."

Hommikustel katsetel ei saanud keegi Tänakule vastu - ta oli parim kõigil kolmel vähegi pikemal katsel, võttes vaid publikukatsel rahulikumalt.

"Riske pole ma võtnud. Pisut olen ehk üllatunud, et mul on nii suur edu, aga Ogier'l olid probleemid ja Neuville'il samuti. Üldiselt polnud paha hommik, aga vara on rääkida tulemustest ja taktikast, sest sõidetud on sisuliselt vaid kolm kiiruskatset. Ralli on veel ees. Peame arenema, kiiremaks saama, sest sama teevad konkurendid. Tuleb keskenduda täiega. Proovin sõita võimalikult sujuvalt ja see on õnnestunud, vaid paaris kohas läksime veidi laiaks."