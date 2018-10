DELFI WALESIS | Ogier viskas nalja: Tänak on minu käest liiga palju õppinud!

Rallieelsel jutuajamisel ajakirjanikega esitati Ogier'le huvitav väide: Ott Tänak on kogu aeg rääkinud, kui palju ta prantslase käest õppinud on - ning on nüüd Ogier'st ees! M-Spordi liider naeratas leebelt: "Ta on minu käest liiga palju õppinud! Nüüd sihib ta MM-tiitlit."

Ogier'l jagus nii Neuville'ile kui Tänakule kiidusõnu, aga arvab, et noortel on peal rohkem pingeid kui temal. "Mõlemad noored mehed on äärmiselt kõvad ja see pole juhus - nad ongi kiired. Tänakul on käsil fantastiline seeria - kolm võitu järjest. See tõi ta suurde mängu tagasi. Aga ma tean, et noortel meestel on kindlasti pingeid rohkem peal kui minul. Tean seda omast käest, sest esimest tiitlit jahtides on pinge märksa suurem kui kuuendat jahtides."