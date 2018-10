DELFI WALESIS | Mäkinen: Tänak on uskumatult kiire, aga võib vajadusel veel käiku lisada

"Tänak on täiesti uskumatu, ja veel nii libedates tingimustes,” kiitis Mäkinen. „Nii saab sõita vaid siis, kui sõitja on autoga üks. Meil vedas, saime Walesi ralliks testida vihmas ja mudastel teedel ning panime seadistused kenasti paika.”

Mäkinen muigas, et Tänak paneb üsna hullu vaatamata sellele, et edumaa on suur ja ta võiks hoogu mahagi võtta. „Samas olen üsna veendunud, et Tänakul oleks vajadeusel veel üks käik lisaks võtta.”