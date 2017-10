DELFI WALESIS | Liider Evans saab abi spetsiaalselt Walesi ralliks valmistatud rehvidest

Walesi MM-ralli avapäeva järel liidrikohta hoidev Elfin Evans on tippsõitjatest ainus, kes kasutab Dmack rehve.

Seekordsel rallil on sellel detailil aga eriline tähtsus. Nimelt valmistas rehvitootja just Walesi ralli tarbeks spetsiaalse rehvi, mis peaks nendele teedele ideaalselt sobima. „Kui rehv on spetsiaalselt selle ralli jaoks tehtud, peabki ta kiire olema," nentis Evansi järel teist kohta hoidev Ott Tänak. „Rehvid üksi siiski ei sõida, mees ise oskab ikka ka autot juhtida."

Tänak kaotab avapäeva järel Evansile 24,5 sekundit. M-Spordi meeskonnale tagab kolmikjuhtimise MM-sarja üldliider Sebastien Ogier, kes kaotab Tänakule vaid 2,2 sekundit. Järgmised sõitjad jäävad kolmandast kohast juba enam kui kümne sekundi kaugusele.

Tänak jäi hetkeolukorraga rahule. „Päeva lõpuks võib ütelda, et seis on positiivne. Asjad on enam-vähem toiminud, draamat pole olnud," sõnas ta. „Walesi ralli ongi eriline ning olud pole siin kindlasti lihtsad. Ideaalset autot on siin raske saada."

Kaardilugeja Martin Järveoja selgitas, et eestlaste käsutuses olnud Ford Fiesta WRC ei tahtnud aeglastes kurvides hästi pöörata. Olukorda püüti parandada päeva keskel toimunud rehvivahetuses, kuid pikka hoolduspausi reedel ei tehtud. Hooldusalasse saadi alles pika päeva lõpetuseks ning seal loodeti masinat paremaks timmida.

Laupäeval ootab rallimehi veelgi raskem katsumus. Alustuseks sõidetakse seitse kiiruskatset ilma hoolduse ja rehvivahetuseta. „See on ring, kus ilmselt otsustatakse päris palju," arvas Järveoja. „Usun, et tänasega sarnane põnev heitlus läheb edasi."

Päev tuleb väga pikk. Pärast maratonringi tullakse hooldusesse, kruvitakse autodele külge lisatuled ning minnakse õhtupimeduses veel kahele kiiruskatsele.